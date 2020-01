Gotha. Eine Einfamilienhaus-Siedlung soll in Gotha Am Schafrasen entstehen. Der Coburger Platz ist laut Oberbürgermeister kein Kriminalitätsschwerpunkt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Stadt steuert Ungleichgewichten in Gotha-West entgegen

Die Stadt Gotha will Am Schafrasen Einfamilienhäuser bauen. Das soll dazu beitragen, soziale Ungleichgewichte in Gotha-West, dem größten Stadtteil, auszugleichen. „Wir sind aber noch nicht da, wo wir es gerne hätten“, räumt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) zur Bürgerversammlung in Gotha-West vor etwa 60 Zuhörern im Speisesaal der Baugesellschaft Gotha ein. Die Stadt setze Am Schafrasen auf das Engagement eines Investors oder Bauträgers.

Coburger Platz kein Schwerpunkt für Kriminalität Nach wie vor sei die Plattenbausiedlung für Menschen mit schmalem Einkommen attraktiv, so Kreuch, weil es dort alles gebe: vergleichsweise preiswerte Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen Kindertagesstätten. Doch die alten Wohngemeinschaften gebe es nicht mehr. Er widerspricht aber der Behauptung, dass der Ausländeranteil in Gotha-West hoch sei. Von den derzeit etwa 11.000 Einwohnern seien etwa 2500 ausländische Mitbürger, das Gros stellten polnische und rumänische Europäer, so Kreuch. Die Behauptung, der Coburger Platz sei ein Kriminalitätsschwerpunkt, weist er zurück. Die gebe es in anderen Stadtteilen. Ein Anwohner berichtet hingegen von immer wiederkehrenden Vorfällen und Einsätzen der Polizei vor einer Bar am Coburger Platz. Das sei vergangenes Jahr zur Bürgerversammlung schon mal Thema gewesen, weiß Ordnungsamtsleiter Steven Koch. Es gebe jedoch keinen Grund, dem Wirt das Gaststättengewerbe zu versagen. Regelmäßige Polizeikontrollen in den Nachtstunden Koch räumt aber auch ein, dass Polizei und Landratsamt, zuständig für Lärmschutz, wegen der Bar „in Verbindung stehen“. Tatsächlich seien Anzeigenaufkommen und Ordnungswidrigkeiten aber so gering, dass das Landratsamt momentan keinen Handlungsbedarf sehe. Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Stadtverwaltung sei das ausgewertet worden. Die Polizei schätze ein, dass die Bar kein Schwerpunkt sei, was Ordnungswidrigkeiten betreffe – erst recht nicht hinsichtlich anderer Straftaten oder Jugendschutzverstößen. Sie sei im Vergleich zu Gaststätten in der Innenstadt „relativ unauffällig“, so Koch. Diese seien öfters von Anzeigen betroffen und von Ordnungswidrigkeiten bedroht. Auf dem Coburger Platz kontrolliere die Polizei in den Nachtstunden regelmäßig. „Das wissen alle“, sagt Koch. Die Zahl der Vorfälle gehe dort eher „gen null“. Nächste Einwohnerversammlung Gotha-Ost: Dienstag, 4. Februar, 17.30 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule Gotha, Bufleber Straße 13