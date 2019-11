Neudietendorf. Das Zinzendorfhaus in Neudietendorf ist Ort von Tagungen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Star-Wars-Saga als Bildungschance

Die Evangelische Akademie Thüringen organisiert von Freitag, 15., bis Sonntag 17. November im Zinzendorfhaus Neudietendorf eine Tagung zu Star Wars als popkulturelles Phänomen und Bildungschance. Das Motto lautet: „Viel zu lernen du noch hast ...“. Eingeladen sind junge und ältere Film-Fans ab zwölf Jahren zum Diskutieren und Kreativwerden rund um die Frage, was wir aus Star Wars alles lernen können. „Die Star-Wars-Saga wimmelt von Themen, die sich auch in der Realität finden“, sagt Tagungsleiterin Annika Schreiter. Inhaltlich geht es beispielsweise um „Die Geschichten hinter der Geschichte“. Oder die Frage „Künstliche Intelligenz - das Ende der Menschheit? In kreativen Workshops wird unter anderem ein Androide gebastelt und Kreatives Schreiben geübt, es gibt einen Avatar-Workshop und ein Mini-Star Wars-Liverollenspiel.

Kooperationspartner sind die Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, die Thüringer Landesmedienanstalt und die Jugendbildungsstätte Junker Jörg. Die Tagung wird gefördert durch den Freistaat Thüringen und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (wifi)

Meldungen sind noch möglich: Evangelische Akademie Thüringen, www.ev-akademie-thueringen.de oder Tel. 036202-984-19