Die Umsetzung sichern

Peter Riecke über freies Internet in der Stadt

Mühlhausen hat es, Friedrichroda hat es und Schmalkalden hat es schon lange: unentgeltliches, drahtloses Internet in der Innenstadt. Sicher gibt es die 3G- und 4G-Netze der Mobilfunk-Betreiber, die außerdem Hotspots für ihre Kunden anbieten. Aber eben nur für ihre Kunden. Und Mobilfunk-Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen sind in Deutschland unverschämt teuer. Deshalb freuen sich Touristen wie Einheimische über so ein Angebot, ohne Angst ums Volumen ins Netz gehen zu können. Dies sogar noch mehr, wenn das Netz gerade nicht geht, bei dem sie Kunde sind oder die Verbindung über den öffentlichen WLAN-Hotspot schneller ist.