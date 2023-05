Die Westliche Altstadt in Gotha im Wandel der Zeit

Auch die neue Jugendherberge in der Jüdenstraße in Gotha liegt auf der Route der Entdeckungstour, die die Stadt zum Tag der Städtebauförderung anbietet.

Auf einen Streifzug durch die Baustellen in der westlichen Altstadt in Gotha lädt am Samstag, 13. Mai, die Stadtverwaltung ein. So sollen im Rahmen des Tages der Städtebauförderung unter dem Motto „Ein Quartier im Wandel“ Baustellen vorgestellt werden, die zur Belebung des Viertels beitragen.

„Nachdem im vergangenen Jahr vor allem der Hauptmarkt im Mittelpunkt stand und sich das Angebot zum Tag der Städtebauförderung großen Interesses erfreute, ist dieses Jahr die westliche Altstadt dran, deren Bild von den 1980er-Jahre-Plattenbauten geprägt wurde“, sagt Bärbel Ernst vom Stadtentwicklungsamt.

Die Arbeiten, die von der Sanierung der Wohnblöcke über die Nachnutzung historischer Gebäude bis hin zur neuen Jugendherberge reichen, werden zu einer Entdeckungstour vorgestellt. Dabei geben Fachleute Einblicke in die geplanten, laufenden und abgeschlossenen Projekte und zeigen das neue Informationsbüro am Hauptmarkt.

Gewinner des Fotowettbewerbs „Lieblingsort Altstadt“ gekürt

Ebenfalls auf dem Hauptmarkt, am Schellenbrunnen, wird Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) um 9.30 Uhr den Tag der Städtebauförderung eröffnen und darüber hinaus auch die Sieger des diesjährigen Fotowettbewerbs zum Thema „Lieblingsplatz Altstadt“ küren. „Wir haben in diesem Jahr unglaublich viele Einsendungen gehabt“, freut sich Ernst, die als eine Ansprechpartnerin an diesem Tag zur Verfügung steht. Im Anschluss werden zwei Touren durch das Viertel angeboten – die erste startet um 10.45 Uhr am Informationsbüro, die zweite um 13 Uhr. Beide führen über die Augustiner Straße und Heinholdsgasse zum Klosterplatz und schließlich zur Jüdenstraße.

Zusätzlich zu den Touren wird das Informationsbüro bis 15 Uhr geöffnet sein. Hier können sich Interessenten zum Stand der Stadtsanierung, zu Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet und geplanten Projekten informieren. Filme zur Altstadtsanierung, zum Sanierungsgebiet Schmaler Rain und zum Kunstprojekt „Fassadengestaltung der künftigen Jugendherberge“ ergänzen das Angebot.

„Wir wollen an diesem Tag einen Einblick geben, wie viele Projekte im Rahmen der Städtebauförderung in Gotha umgesetzt werden“, sagt Ernst. Seit 1990 habe die Stadt Gotha für vielfältige Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Altstadt“ und andere Fördergebiete insgesamt etwa 130 Millionen Euro Fördermittel erhalten.