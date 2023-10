Diebe erbeuten in Gotha Baugeräte im Wert von mehreren zehntausend Euro

Gotha. Am Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Kindleber Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind am Freitag in eine Firma in Gotha eingebrochen. Nach Polizeiangaben verschafften sich die Diebe zwischen 19 und 24 Uhr Zugang zu dem Gelände in der Kindleber Straße. Dort stahlen sie Garten- sowie Baugeräte.

Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden sei noch nicht genau bezifferbar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0262352/2023) bei der Gothaer Polizei zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.