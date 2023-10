Diebe schlagen mitten in Tambach-Dietharz zu und stehlen einen Saurier

Tambach-Dietharz. Der Bürgermeister bemerkt den Diebstahl am Donnerstag. Es ist nicht das erste mal, dass Modelle von Urtieren vom Saurier-Erlebnispfad verschwinden.

Langefinger haben in Tambach-Dietharz eine Ursaurier-Skulptur gestohlen. Wie der Bürgermeister der Stadt Marco Schütz (parteilos) auf Nachfrage erklärte, habe er den Diebstahl am Donnerstagmittag bemerkt. An der Lutherkirche stand bis dahin eine Nachbildung eines Orobates pabsti, der auch Bergläufer genannt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang ist jedoch nicht bekannt, ob es Zeugen des Vorfalles gibt.

Das Modell des Urtieres war mit Epoxydharz und Stahlbolzen auf einem Sockel befestigt gewesen. Dieser Sockel wiederum war mit einer großen Steinplatte verbunden. „Der Ursaurier wurde fein säuberlich entfernt; das muss jemand bemerkt haben“, sagte Marco Schütz. Der Bürgermeister hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Diebe zu ermitteln.

Zuletzt hatte der Diebstahl des Tambacher Liebespaares im Jahr 2015 für Aufsehen gesorgt. Die beiden Skulpturen vom Saurier-Erlebnispfad nahe des Bromackers wurden damals von Unbekannten von der Bodenplatte gehebelt. Sie hatten einen Wert von 6000 Euro und sind nie wieder aufgetaucht. Erst 2016 gelang es, neue Modelle aufzustellen.