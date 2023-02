Mehrere überlebensgroße Figuren mit dem Antlitz des Pfarrers Sebastian Kneipp stehen seit 2022 in Bad Tabarz. Im ist die Figur an der Gemeindebibliothek, die bisher nicht gestohlen wurde (Archiv-Foto).

Diebe stehlen zwei Kneipp-Figuren in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Erst seit 2022 stehen die zwei Meter großen Figur des Künstlers Uwe Lüdecke in der Kurgemeinde. Am Wochenende verschwanden zwei Exemplare. Die Polizei sucht Zeugen.

Gut zwei Meter groß und 75 bis 80 Kilo schwer sind die Kneipp-Figuren in Bad Tabarz. Das hat Diebe aber nicht davon abgehalten, am Samstag eine Figur im Bereich Inselsbergstraße und am Sonntag eine weitere Figur im Bereich des Tabbs im Schwimmbadweg zu stehlen. Bei den Kneipp-Figuren handelt es sich um Kunst, die Künstler Uwe Lüdecke für die Gemeinde Bad Tabarz gestaltet hat. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon: 03621 / 781124.