Diebstahl in Spielhalle – Randale – Drogenfahrt: Polizeimeldungen für den Kreis Gotha

Gotha. In einer Spielhalle im Kreis Gotha stiehlt ein Mann eine Geldbörse. An einer Berufsschule randaliert ein Betrunkener. Und ein 23-Jähriger fährt nachts im Drogenrausch umher.

Zwei Unbekannte betraten am Sonntag gegen 16.30 Uhr eine Spielhalle in der Uelleber Straße in Gotha und begaben sich hinter den Tresen. Nachdem eine Mitarbeiterin die Männer wegschickte, bemerkte sie, dass eine Geldbörse samt Bargeld und sämtlicher Belege fehlte. Einer der Männer wird wie folgt beschrieben: „arabischer Phänotyp“, schwarze, leicht glänzende Jacke mit silberfarbener Aufschrift „Security“.

Tür an Gothaer Berufsschule demoliert

Ein Mitarbeiter der Berufsschule Gotha informierte am Sonntagmorgen die Polizei, weil er eine beschädigte Tür am Schulgebäude in der Kindleber Straße und eine Person feststellte. Die Beamten fanden einen 23-Jährigen. Der Mann war stark angetrunken. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Fahrer unter Drogen in Waltershausen unterwegs

Ein 23-jähriger Skoda-Fahrer wurde Montagnacht gegen 1.15 Uhr in der Eisenacher Landstraße in Waltershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest bei dem Mann reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.