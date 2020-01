Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dienstags wird in Gotha zusammen gespielt

Jeden Dienstag zwischen 14 und 17 Uhr wird ab dem 11. Februar in das Café des Gothaer Mehrgenerationenhauses am Hauptmarkt 17 zum Spielenachmittag eingeladen, kündigt Mitarbeiterin Julia Krebs an. Der Eröffnungstermin fällt genau in die Winterferien.

„Gesellschaftsspiele jeder Art, bekannt und unbekannt, für Jung und Alt, regen zum Austauschen, Denken, Lachen, Beisammensein an und bringen ganz viel gute Laune“, heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung sei nicht nötig.

Die Spiele könnten jederzeit am Tresen des Cafés kostenlos ausgeliehen werden. Dafür suche das Mehrgenerationenhaus auch noch Gesellschaftsspiele für Erwachsene, um das Angebot des Hauses zu erweitern. „Das Team freut sich sehr über Spenden vollständiger Spiele“, so Julia Krebs. Sie könnten einfach zu den Öffnungszeiten im Café abgeben werden: Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr und Samstag von 9 bis 20 Uhr.

