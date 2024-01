Eigenheim Diese Immobilien werden Anfang 2024 in Gotha zwangsversteigert

Landkreis Gotha Am Amtsgericht Gotha kommen wieder Häuser und Wohnungen unter den Hammer. Wo Fans von Bauernhäusern fündig werden und wo besondere Schnäppchen warten.

Neues Jahr, neues Glück: Die Zwangsversteigerungen am Amtsgericht Gotha gehen in die nächste Runde. Insgesamt kommen in den nächsten Wochen sechs Immobilien unter den Hammer. Darunter sind wieder einige Einfamilienhäuser sowie eine Eigentumswohnung.

Ein 286 Quadratmeter großes Grundstück samt Einfamilienhaus sucht einen neuen Eigentümer. Die Immobilie in der Goldbergstraße 20 in Ohrdruf soll am Dienstag, dem 16. Januar versteigert werden. Beginn ist um 9 Uhr. Der Verkehrswert wird auf 67.000 Euro geschätzt.

Einfamilienhaus wartet im Norden des Landkreises Gotha auf neue Eigentümer

Auch in Waltershausen wartet ein Einfamilienhaus darauf, wieder mit Leben erfüllt zu werden. Das Haus mit einer Wohnfläche von rund 146 Quadratmetern und einem 1546 Quadratmeter großen Grundstück liegt in der Lauchaer Straße 108. Es kommt am Mittwoch, dem 24. Januar, unter den Hammer und hat einen Wert von 128.000 Euro.

Wer lieber im nördlichen Landkreis Gotha wohnen möchte, wird vielleicht am Donnerstag, dem 1. Februar, fündig. Ab 9 Uhr wird dann ein Einfamilienhaus in Gräfentonna versteigert. Das 687 Quadratmeter große Grundstück liegt im Lilienweg 15. Verkehrswert: 249.000 Euro. Separat kann zudem ein Grundstück mit einer Fläche von 286 Quadratmetern für 18.000 Euro ersteigert werden. Darauf wurde 1998 eine Garage errichtet.

Ein Einfamilienhaus in Brüheim könnte für 51.000 Euro über den Tisch gehen. Das Gebäude hat eine Wohnfläche von rund 169 Quadratmetern. Die Zwangsversteigerung findet am Donnerstag, dem 29. Februar, um 9 Uhr, statt. Das Grundstück umfasst rund 746 Quadratmeter. Errichtet wurde das Haus um 1890. Ende der 1990er-Jahre wurde das Haus umgebaut.

Dreiseitenhof für Fans von Bauernhäusern in Mechterstädt

Liebhaber alter Bauernhäuser könnten ihr Traumhaus in Mechterstädt finden. Der Dreiseitenhof in der Straße Reihe 2 hat neben dem Wohnhaus auch einen Stall sowie eine Scheune zu bieten. Das Haus ist zwar teilsaniert, jedoch sollten sich Interessenten darauf einstellen, dass ein Teil der Scheune abgerissen werden muss. Der Verkehrswert liegt bei 112.000 Euro. Die Auktion am Dienstag, dem 5. März, beginnt um 9 Uhr.

In Ohrdruf ist eine Drei-Raum-Wohnung mit Balkon zu haben. Die Wohnfläche beträgt rund 61,5 Quadratmeter. Der Preis wird mit 62.000 Euro angegeben. Mit inbegriffen ist ein Pkw-Stellplatz. Die Eigentumswohnung in der Straße zur Freundschaft 2 wird am Mittwoch, dem 6. März, um 10.30 Uhr versteigert.

