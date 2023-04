Diese Thüringer sind Gewinner der Klimakrise

Fahner Höhe. Feldhasen vermehren sich durch die Erwärmung in Thüringen besser. Ein Leser aus Döllstädt hat sie mit der Kamera aufgespürt.

„Der Feldhase ist ein Thüringer!“, meint Hans-Joachim Steinbach aus Döllstädt. Er hat die Tiere mit der Kamera in einem Feld aufgespürt und konstatiert: Feldhasen fühlen sich in der Thüringer Ackerebene immer wohler. Durch die trockenen warmen Sommer gehörten die Tiere zu den wenigen Gewinnern der Erderwärmung. Die Häsin, die bis zu drei Mal im Jahr drei bis fünf Junge aufzieht, bekomme so trotz der vielen Bedrohungen immer mehr Nachwuchs über die Zeit. So sei zuletzt in Thüringen der Besatz deutlich angestiegen. In den Revieren um Erfurt, Sömmerda und Apolda liege der Besatz wieder bei etwa 20 Hasen pro 100 Hektar, sagt Hans-Joachim Steinbach. Regional sei die Zahl sehr unterschiedlich und schwanke zwischen fünf und 40 Hasen je 100 Hektar. Deutschlandweit sei der Durchschnitt bei 16 Hasen.