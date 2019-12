Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diese Tiere finden in diesem Jahr einen Menschen

Hier zeigen wir eine Auswahl jener Tiere, die in diesem Jahr über unsere Serie „Tiere suchen Menschen“ an Tierliebhaber vermittelt werden konnten. Jedes dieser Tiere war durch unglückliche Umstände im Tierheim „Arche Noah“ Gotha-Uelleben gelandet. Zwar bietet das Tierheim in solchen Fällen immer fürsorgliche Obhut, doch kann es nicht ein liebevolles, individuelles Zuhause ersetzen. An dieser Stelle sei deshalb allen Tierschützern und Tierfreunden gedankt, die sich dieser Geschöpfe annehmen. Auch im kommenden Jahr wird unsere Zeitung die Serie „Tiere suchen Menschen“ fortsetzen. Die erste Folge erscheint am Freitag der zweiten Januarwoche.