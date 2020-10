Direkter Weg nach Friedrichroda am Freitag 8 Uhr wieder frei

Die Reinhardsbrunner Straße in Schnepfenthal soll am Freitag für den Verkehr freigegeben werden.

Die Reinhardsbrunner Straße in Waltershäuser Ortsteil Schnepfenthal ist seit dem Frühjahr eine Baustelle. Die Sperrung ist offiziell seit dem 16. März 2020 im Baustelleninformationssystem des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr angegeben. Da Schleichwege über Privatgelände führten, für hohe Verkehrsbelastung auch nicht geeignet gewesen wären und deshalb mit großen Betonteilen und rot-weißen Warnbaken versperrt waren, blieb für die Fahrten aus Richtung Friedrichroda in die Kernstadt Waltershausen und in den Ortsteil Schnepfenthal nur die Umleitung über die Kreisstraße 14, Ernstroda und die Landesstraße 1025 oder die Bundesstraße 88 an Bad Tabarz und Langenhain vorbei.