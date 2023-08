Direktion befördert 60 Polizisten

Gotha. Polizeidirektor Detlev Schum honoriert Einsatz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten

Der Behördenleiter der Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha, Polizeidirektor Detlev Schum, hat den täglichen Einsatz von Polizeibeamten der LPI Gotha mit Beförderungen gewürdigt. 60 Kollegen der Schutz- sowie Kriminalpolizei haben am Montag für ihre besondere Leistung ihre Beförderungsurkunden erhalten. In diesem Jahr führte die LPI Gotha ihre Beförderungsveranstaltung in der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha durch. Daran nahmen der Oberbürgermeister der Stadt Gotha, Knut Kreuch (SPD), sowie Vertreter des Landkreises Gotha, Wartburgkeises und Ilm-Kreises teil sowie vom Innenministerium Frank-Michael Schwarz, der Vizepräsident der Landespolizeidirektion, Thomas Quittenbaum sowie die Interessenvertretungen der Thüringer Polizei.