Disco zum Ferienstart im Waltershäuser Gleisdreieck

Waltershausen. Eine Disco für Jugendliche – Das organisieren der Gewerbeverein und die neue Waltershäuser Jugendinitiative gemeinsam.

Pünktlich zum Start der Sommerferien in Thüringen beginnt am 8. Juli um 18 Uhr im großen Saal des Freizeitzentrums „Gleisdreieck“ eine Disco für Jugendliche unter dem Motto „School’s out“. Veranstalter sind der Gewerbeverein Waltershausen in Zusammenarbeit mit der erst vor kurzem gegründeten Waltershäuser Jugendinitiative.

Nachwuchs-DJ Trine Beatz legt auf

Wer kommt, bekommt ein Begrüßungsgetränk und zahlt zwei Euro Eintritt. Einlass ist ab 14 Jahre. Die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen können bis 22 Uhr bleiben, alle älteren Schüler und Schülerinnen bis Mitternacht. TMR-Radio (Thüringer Musikradio) aus Waltershausen spielt zu Beginn die Musik. Auch Wünsche nach bestimmten Interpreten oder Stücken werden – soweit im Portfolio vorhanden – erfüllt, verspricht TMR-Radio-Chef Jens Gerold. Auflegen wird Trine Beatz (25), die kürzlich einen Wettbewerb um Nachwuchs-DJs gewann.

Es sei seit Jahren die erste Aktion dieser Art nur für Jugendliche in der Stadt, unterstreicht Christian Döbel, der Vorsitzende des Waltershäuser Gewerbevereins und der Freien Demokraten im Kreis. Andere Angebote für Jugendliche gab es im vergangenen Jahr beim Waltershäuser Kulturherbst. Bezogen auf die Jugendinitiative betont er, die Jugendlichen sollten über weitere Aktionen selbst entscheiden.

Die Gründung der Jugendinitiative hatte der Gewerbeverein Waltershausen angeschoben und zuletzt Jugendliche verschiedener Schulen sowie Vertreter der Jugendarbeit im Kreis an einen Tisch gebracht. Der Jugendinitiative steht ein Budget von jährlich 2000 Euro zur Verfügung, doch der Erfolg hänge vor allem davon ab, wie sich die Jugendlichen vor Ort selbst einbringen, so Döbel.