Diskussion zum Thema Feuerwehr in Emleben

Um das Thema „Zukunft der Feuerwehren“ geht es in einer Informationsveranstaltung in der kommenden Woche (Archivbild).

Emleben. CDU-Kreisverband lädt nach Emleben ein. Gesprächspartner ist Jonas Urbach, der Landtagsabgeordnete und Innenpolitiker mit Schwerpunkt Feuerwehr.

Zum Thema „Zukunft der Feuerwehren“ organisiert der CDU-Kreisverband eine Informationsveranstaltung in Emleben. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, sei Thüringen mit seinem Brand- und Katastrophenschutz gut aufgestellt, aber nichts sei so gut, dass es nicht noch besser gemacht werden könne. Keine andere Organisation könne ein Leistungsspektrum wie die Feuerwehr vorweisen.

Entsprechend groß seien die Erwartungen und auch das Vertrauen, das sie in der Bevölkerung genieße. Doch wie sollten die Strukturen des Brand- und Katastrophenschutzes in Thüringen auf veränderte Bedrohungslagen und neue Bedrohungsszenarien ausgerichtet werden?

Mitglieder, Bürger und Feuerwehrkameraden sind eingeladen

Wie sollten die Feuerwehren zukünftig personell und technisch ausgestattet werden, damit sie weiterhin in wenigen Minuten einsatzbereit sind? Wie werden Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen geschützt? „Um Antworten auf die Fragen zu finden, haben wir uns entschlossen eine Informationsveranstaltung zum Thema „Zukunft der Feuerwehren“ für Mitglieder, Bürger und Feuerwehrkameraden zu organisieren“, so der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands, Hans-Georg Creutzburg. Die CDU will den Kameraden für Ihren ehrenamtlichen Einsatz danken und darüber sprechen, was zukünftig bei der Feuerwehr verbessert werden muss.

Als Gesprächspartner konnte der Landtagsabgeordnete und Innenpolitiker mit dem Schwerpunkt Feuerwehr, Jonas Urbach, aus dem Unstrut-Hainichkreis gewonnen werden. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Emleben, Gartenstraße 19, statt.