Dornröschen sorgt für volles Haus in Bad Tabarz

Die Märchenaufführung „Dornröschen“ lockte am vergangenen Sonntag viele große und kleine Märchenfans ins Kukuna nach Bad Tabarz. Eine knappe Stunde sorgte eine Laienschauspielgruppe aus Eltern, Lehrern sowie Erziehern für spannende und vor allem auch lustige Momente.

So wurde das Märchen der Gebrüder Grimm etwas freier interpretiert, denn zu den üblichen Feen, die Schönheit, Verstand, Fleiß, Vernunft und Reichtum überbringen sollten, kamen eine sportliche Fee vom Rennsteig, eine Fee in Tabarzer Tracht sowie Feen aus Sachsen, Bayern, dem hohen Norden und dem Rheinland dazu. Alle selbstverständlich in den passenden Kostümen und dem jeweiligen Dialekt.

Nach dem heiteren Theaterstück wurde das Publikum mit selbst gebackenem Kuchen und Fettbroten versorgt. Den Erlös aus der Veranstaltung verwendet der Verein „Die Waldzwerge – Förderverein für Kinder in Bad Tabarz“ zur Erhaltung und Verschönerung des Spielplatzes und für eine Familienwanderung, die im Zeitraum Mai bis Juni geplant ist. Eine zweite Aufführung fand am Montag für die Bad Tabarzer Kindergarten- und Schulkinder statt.