Drei Autos rammen sich: 15.000 Euro Schaden im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Das passiert, wenn frau in den Gegenverkehr gerät.

Mit dem VW eines ­54-Jährigen ist eine 67-Jährige im Renault am Donnerstagnachmittag auf der L 1027 zwischen Leina und Gotha zusammengestoßen. Sie war mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Als Folge kollidierte der VW mit dem Kia einer ­50-Jährigen, die ebenfalls in Richtung Leina fuhr. Die 67-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.