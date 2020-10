Den dritten Tag ohne Neuinfektion vermeldet das Landratsamt Gotha. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Es bleibt bei insgesamt 367 positiv getesteten Personen im Landkreis. Derweil haben drei weitere Infizierte das Coronavirus überstanden.

330 Personen gelten als genesen. Noch sieben Landkreisbewohner, die sich mit dem Virus infiziert hatten, sind erkrankt. In den vergangenen sieben Tagen wurde eine Neuinfektion gemeldet. Damit sinkt die Zahl der Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner auf 0,74. Drei Regionen überschreiten in Deutschland derzeit den Grenzwert von 50.

Das Gesundheitsamt informiert unter Telefon: 03621/214 634. Die Corona-Hotline berät unter Telefon: 03621/214414 zu allgemeinen Fragen.