Drei Diebinnen in Gotha gesucht

Drei Frauen haben bereits am 27. Dezember 2019 Damenkleidung aus einem Gothaer Geschäft gestohlen. Die Polizei hat jetzt Fotos der Frauen veröffentlicht.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Frauen in der Zeit von 17.20 Uhr bis 17.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Markstraße. Sie entwendeten Damenbekleidung in Gesamtwert von mehr als 290 Euro.

Wer die abgebildeten Frauen kennt oder Auskunft zu deren Identität oder Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 bei der Polizei zu melden.

Täterin 2 und 3 Foto: Polizei

Täterin 2 Foto: Polizei

Täterin 1 Foto: Polizei