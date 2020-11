Drei Gleichen: Bauvorhaben trotz Sparkurs

Seit Montag ist eine Klasse der Regelschule Burgenland in Quarantäne. Für die restlichen Schüler steht deshalb wieder zeitweise häusliches Lernen auf dem Plan. Es ist die erste Schule in der Gemeinde Drei Gleichen, die seit der Wiederöffnung von Einschränkungen betroffen ist. Angesichts dessen sei die Gemeinde bisher gut durch die Pandemie gekommen, sagt Bürgermeister Jens Leffler (CDU). Größere Infektionsherde habe es in den Ortschaften nicht gegeben.

Abstriche muss die Gemeinde bei den Gewerbesteuereinnahmen machen. Das wirkt sich auch auf den Haushalt für 2021 auswirken, der aufgrund eines großen Defizits erst im zum Jahresanfang beschlossen werden soll. Zuvor soll die Jahresrechnung für 2020 abgeschlossen werden. Alle Haushaltsstellen seien auf dem Prüfstand für Einsparungen. Im Februar sollen der Haushalt in den Gremien diskutiert werden. Dennoch geht es 2021 baulich in der Gemeinde voran. Geplant sind der Ausbau der Neudietendorfer Straße in Großrettbach, der sich bis in das Jahr 2022 zieht, die energetische Sanierung des Sportlerheimes mit Kegelbahn in Günthersleben, der zweite Abschnitt der Erneuerung der Geschwister-Scholl-Straße und Arnstädter Straße in Mühlberg sowie der zweite Abschnitt der Langen Straße in Wechmar.