Drei-Gleichen-Gemeinde: Engagierte Bürger geehrt

Mit einem vollen Saal im Bürgerhaus Günthersleben zum zweiten Neujahrsempfang hat das Jahr für die Landgemeinde Drei Gleichen am Donnerstagabend gut begonnen. Erst seit eineinhalb Jahren gibt es die Kommune in der neuen Zusammensetzung, nachdem sich Günthersleben-Wechmar und die bisherige Einheitsgemeinde Drei Gleichen zur Landgemeinde zusammengeschlossen hatten.

„Zum Neujahrsempfang wollen wir künftig immer ins Bürgerhaus Günthersleben einladen, hier haben wir einfach den meisten Platz“, sagte Jens Leffler (CDU), der Bürgermeister. „Aber wir binden unsere anderen Ortsteile dennoch ein: Jedes Jahr ist ein anderes Dorf für das Kulturprogramm zuständig.“

Jugendballett des Narrenclubs wirbelt über die Bühne

Den Auftakt machte am Donnerstag Wandersleben und setzte mit seinen Darbietungen Maßstäbe. So zeigten Steppkes aus dem Kindergarten Dreikäsehoch, was sie dieses Jahr alles vorhaben: Urlaub in der Sonne und im Schnee, Tanzen, Sport treiben, Freunde treffen und in die Schule zu kommen gehört dazu. Das Jugendballett des Wandersleber Narrenclubs wirbelte anschließend über die Bühne. Kathleen Römer und Janet Scheper überzeugten mit Gesang.

Das Jugendballett des Wandersleber Narrenclubs zeigte flotte Tänze. Foto: Claudia Klinger

Von einer Fotoschau auf großer Leinwand begleitet, blickte Drei-Gleichen-Bürgermeister Jens Leffler auf das vergangene Jahr zurück. Er erinnerte an den ersten Neujahrsempfang, an die Ideenwerkstatt für ein Gelände in Wechmar und die Straßenumbenennungen, die nötig waren, um Dopplungen zu vermeiden.

Er zeigte Bilder vom gemeinsamen Frühjahrsputz, von Festen wie dem Maibaumsetzen, dem Kindersportfest, dem Mühlentag, dem ersten gemeinsamen Gemeindefest und dem Springfest.

Im neuen Jahr will die Gemeinde investieren

„Es wurde auch viel gebaut“, so Leffler. Ob neue Straßenbeleuchtung in Günthersleben, die neuen Umkleide- und Sanitärräume am Sportlerheim Wechmar, Straßenbau in Mühlberg, Cobstädt und Wandersleben, die sanierte Friedhofsmauer in Mühlberg oder die neue Fußgänger- und Radfahrbrücke in Wandersleben – es habe sich viel verändert.

Beim zweiten Neujahrsempfang der Gemeinde Drei Gleichen im Bürgerhaus Günthersleben wurden engagierte Bürger geehrt, darunter Rüdiger Kühr aus Cobstädt (links) und Torsten Pinkwart aus Grabsleben. Foto: Claudia Klinger

Auch im neuen Jahr wolle die Gemeinde investieren. So soll die Freiwillige Feuerwehr Grabsleben voraussichtlich im März ein gebraucht erworbenes Hilfeleistungslöschfahrzeug bekommen. In Cobstädt wird der Schulplatz erneuert, in Günthersleben werden das Vereinsheim und in Seebergen die Turnhalle energetisch saniert. Auf größere Straßenbaustellen müssen sich die Großrettbacher und die Wechmarer einstellen, denn in beiden Dörfern wird an der Ortsdurchfahrt gebaut.

Mit dem Drei(n)schlag stehe vom 21. bis zum 23. August zudem ein touristisches Highlight bevor. Und anlässlich 30 Jahre deutscher Einheit werde ein Treffen mit den Partnergemeinden vorbereitet, aus denen etliche Vertreter auch schon beim Neujahrsempfang begrüßt werden konnten.

Wechmarer Carnevalverein bewirtet die Gäste

Schließlich dankte der Bürgermeister allen, die dafür sorgen, dass das Leben in der Landgemeinde Drei Gleichen lebenswert ist. Er nannte die Unternehmen, die hier Arbeitsplätze bieten, die Mitglieder des Gemeinderates und der Ortschaftsräte sowie der zahlreichen Vereine, Vertreter der Feuerwehr, der Kitas und Schulen, der Kirchgemeinden und der Patenkompanie der Bundeswehr. „Weil sich so viele engagieren, ist es schwer gewesen, aus jedem Ort nur drei ehrenamtlich Tätige auszuwählen, die heute geehrt werden sollen“, sagte Bürgermeister Leffler.

Das geschehe stellvertretend für alle fleißigen Helfer. Zu denen gehören zum Beispiel Mitglieder des Wechmarer Carnevalvereins, die kurz vor ihrem Saisonstart beim Neujahrsempfang noch das Bewirten der Gäste übernommen haben.