Drei Gleichen: Hauptausschuss berät digital zum Haushalt

Digital per Videokonferenz will der Hauptausschuss der Gemeinde Drei Gleichen am Mittwoch, dem 10. Februar, tagen und zum Haushaltsplan für 2021 beraten. Beschlossen werden kann das Zahlenwerk in diesem Gremium noch nicht. Über den Haushalt muss der Gemeinderat entscheiden. Erst seit Montag sind per Verordnung des Landratsamtes überhaupt wieder Zusammenkünfte kommunaler Gremien erlaubt – allerdings nur zum Thema Haushalt.