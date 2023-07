Drei Gleichen kriegt schnelles Internet

Wechmar. In Wechmar wurde der erste Verteilerpunkt für den Glasfaserausbau gesetzt.

Die „GlasfaserPlus“ startet Baumaßnahmen für den Glasfaserausbau in der Gemeinde Drei Gleichen. Schon bald sollen die Bürger in Günthersleben, Wechmar, Seebergen, Grabsleben, Cobstädt und Großrettbach einen eigenen Anschluss an die Datenautobahn erhalten. 2620 Haushalte erhalten eine Internetverbindung mit Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit pro Sekunde. Begonnen wurde in Wechmar mit dem Aufstellen des ersten Verteilerpunktes. Auch die anderen Ortsteile erhalten diese Metallschränke.