Drei-Gleichen-Verwaltung arbeitet weiter in den Büros

Mit der Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar ist die Aufforderung verbunden, mehr Arbeit ins Homeoffice zu verlegen. In der Verwaltung der Landgemeinde Drei Gleichen wird davon kein Gebrauch gemacht. „Wir haben gute Bedingungen an unseren Standorten in Wandersleben und Günthersleben-Wechmar mit vielen Einzelbüros“, sagt Jens Leffler (CDU), der Bürgermeister. Allerdings seien feste Gruppen eingeteilt, die auch zusammen in die Pause gehen.

Bürger könnten für ihre Anliegen Termine vorab telefonisch vereinbaren. In den Rathäusern gelte das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. „Um im Homeoffice zu arbeiten, bräuchten wir überall schnelles Internet. Das gibt es vielerorts noch nicht, auch bei mir zu Hause würde es nicht funktionieren“, so Leffler.