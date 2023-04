Die Spielkonsolen in der neuen Medienecke der Bibliothek in Tambach-Dietharz testeten die Viertklässler der örtlichen Grundschule direkt aus.

Drei Konsolen für digitalen Spaß in der Bibliothek in Tambach-Dietharz

Tambach-Dietharz. Die neue Medienecke in der Bibliothek in Tambach-Dietharz steht nun zur Nutzung bereit. Viertklässler waren die ersten, die sie ausprobieren durften.

Eine Medienecke samt Fernseher, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox macht seit neuestem die Bibliothek in Tambach-Dietharz ein Stück attraktiver. Am Dienstag wurden die Neuanschaffungen von Viertklässlern der örtlichen Grundschule Am Rennsteig eingeweiht. Doch auch die analogen Medien bleiben wichtig: Im Rahmen einer Lesewoche lernen die 21 Kinder die Angebote der Bibliothek kennen, beschäftigen sich mit den unterschiedlichen Medienangeboten und nehmen an Lesungen teil. Die Regionalstiftung der Kreissparkasse Gotha unterstützt die Anschaffung der Technik mit 2500 Euro. Die Gemeinde steuerte die für Gemütlichkeit sorgenden Möbel bei.

Spiele bereitsvor Ort ausprobieren

„Die Medienecke ergänzt unser bisheriges Angebot sehr gut. Damit bieten wir jungen Menschen einen zusätzlichen Anreiz, die Bibliothek zu nutzen. Bislang konnte man Spiele ausleihen, aber nicht vor Ort ausprobieren. Das ist nun für drei unterschiedliche Plattformen möglich“, freute sich Simone Lesser, Leiterin der Stadt- und Kurbibliothek. „Die Förderung von Kultur und Bildung ist ein wichtiges Anliegen der Regionalstiftung. Deshalb haben wir uns bei diesem Projekt sehr gern beteiligt“, betonte Claudia Hemmling von der Regionalstiftung.

Das Angebot der Bibliothek in der Gemeinde mit rund 4300 Einwohnern umfasst neben Büchern auch Zeitschriften, DVDs, Spiele und mehr. Zusätzlich gibt es eine Computerecke für Onlinerecherchen und -ausleihe. Nur mit der Hilfe der Regionalstiftung sei die Einrichtung der Medienecke möglich geworden, erklärt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos).

