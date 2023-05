Drei Konzerte zum Musiksommer Bad Tabarz

Bad Tabarz. Ein Liedermacher, ein Duo und ein Trio treten im Theo-Neubauer-Park auf.

Der Tabarzer Musiksommer geht am Wochenende von Freitag, den 2. Juni bis Sonntag, 4. Juni, weiter. Im Biergarten des Restaurants „Die Teigmacher – Café Lesehalle“ singt am Freitag, 2. Juni, ab 19 Uhr Thomas Schäfer mit Gitarre und Mundharmonika. Sein großes Vorbild ist Neil Young, der ihn schon als Jugendlichen stark prägte. Neben Folkmusik spielt Schäfer deutsche Melodien aus den 1920ern- bis 70er-Jahren und eigene Stücke. Er lasse seine Zuhörer gern in alten Erinnerungen baden, schwärmt der Tabarzer Kurchef Marcel Wedow über den Barden im Vorfeld.

An gleicher Stelle im Theo-Neubauer-Park tritt am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr die Stötzerband auf. Das Duo besteht aus den Brüdern Norbert und Detlef Stötzer aus Waltershausen und Laucha. Sie spielen in bewährter Weise „querbeet“, besonders gerne Oldies.

Am Sonntag, 4. Juni, ab 15 Uhr setzt schließlich das Krambehr-Trio mit „Songs aller Farben“ den Reigen fort. Bei seiner „liede(h)rlichen Mixt(o)ur“ von Songs wird der Erfurter Liedermacher, Rockpoet und Texter Gerd Krambehr vom Pianisten der bekannten Erfurter Band „Annred“, Vincenz Heinze, sowie von Frank Frai am Saxophon begleitet.