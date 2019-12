Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Märkte locken

Buttermarkt, Neumarkt und der Innenhof des Schlosses Friedenstein. Das sind die drei Weihnachtsmärkte, die Gotha zur Zeit im Gegensatz zu den Gepflogenheiten auf dem Lande auch unter der Woche zu bieten hat. Und das sogar für mehrere Wochen, mindestens bis zum Jahresende. Wer Weihnachtsmärkte mag, muss also nicht auf Terminkalender schauen. Auch wenn zwei der Märkte vom selben Betreiber organisiert sind, so bietet sich doch ein Rundgang an. Man könnte zum Beispiel auf dem Buttermarkt, dem aus meiner Sicht noch immer schönsten und gemütlichsten innerstädtischen Platz, mit einem deftigen Essen beginnen. Dann zur Verdauung langsam bergauf über den Hauptmarkt zum Schlossinnenhof wandern und auf anderem Wege, über die Treppenanlage in der Waschgasse und die Querstraße bergab zum Neumarkt gehen. Wem dann die Füße schon schmerzen, der kann sich im überdimensionierten begehbaren Schwibbogen Glühwein schmecken lassen. Da ist die Verlockung groß, mehrere Glühwein-Sorten zu probieren, dann man kann drin sitzen, die Schlittschuhfahrer auf der Eisbahn beobachten und es ist trocken und warm.

So einen ähnlichen Rundgang habe ich jüngst unternommen und mir schien, die Märkte nehmen sich die Besucher nicht gegenseitig weg. Die Baustelle auf dem Hauptmarkt stört die Weihnachtsstimmung nicht.