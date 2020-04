In der Polyklinik in der Erfurter Melchendorfer Straße wird bei Verdachtsfällen eine Abstrichprobe durch Pfleger Alexander durchgeführt

Drei Menschen sterben an Corona

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Menschen sterben an Corona

Kreis Gotha Die Anzahl der bisher im Landkreis Gotha positiv auf Covid-19 getesteten Personen ist über die Osterfeiertage weiter angestiegen. Mittlerweile meldet das Robert-Koch-Institut Berlin insgesamt 80 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Am 11. April waren es noch 65 Personen, teilt Andrea Jäschke, Mitarbeiterin der Pressestelle des Gothaer Landratsamtes mit. Acht Personen würden nunmehr stationär behandelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wie es von dort weiter hieß, seien bis Dienstag 14. März 58 Personen im Landkreis Gotha an Covid-19 erkrankt. Damit stieg auch diese Zahl um elf Menschen an. 19 Betroffene seien inzwischen genesen. Allerdings stieg auch die Zahl der Verstorbenen auf drei Personen, so das Landratsamt.