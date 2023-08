Drei(n)schlag mit reichlich Vor- und Nachschlag

Ein weithin sichtbares Feuerwerks-Gewitter über den Drei Gleichen gibt es zum Drei(n)schlag am Samstagabend ab 22.30 Uhr zu erleben.

Gotha. Tipps für das Wochenende im Landkreis Gotha: Drei-Gleichen-Gemeindefest wird nach der Pyroshow auf Gut Ringhofen gefeiert. Zum Picknick-Konzert im Mönchhof-Park Siebleben spielt das Spohr-Quartett

Der Drei(n)schlag am Samstag, 19. August, über den Drei Gleichen ist das Riesenspektakel dieses Wochenendes im Kreis Gotha. Dazu bieten etliche Veranstaltungen ringsum eine Art Vor- und Nachschlag.

Die große Pyroshow über den drei Burgen mit Simulation der Gewitterstimmung, dem „Abbrennen“ der Burgen und einem synchronen Höhenfeuerwerk beginnt 22.30 Uhr. Zur Einstimmung gibt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach ein Open-Air-Konzert auf Gut Ringhofen. Die Hauptveranstaltung ist ausverkauft.

Das Drei-Gleichen-Gemeindefest bildete am Sonntag, 20. August auf Gut Ringhofen einen Drei(n)schlag-Nachschlag als Familientag. Los geht es 10.30 Uhr mit Andacht und Posaunenchören der Kirchgemeinden. Gegen 11.35 Uhr spielt das Blasorchester Wölfis auf. Karnevalisten aus Mühlberg und Wechmar werden auftreten. Heimatverein Wechmar, Geflügelzuchtverein Mühlberg, die singende Gitta aus Wandersleben, Waidpatzen aus Mühlberg wirken unter anderem mit.

In Friedrichroda steht am Freitag, 18. August, ab 20.30 Uhr Sommerkino im Biergarten des Brauhauses auf dem Plan. Gezeigt wird „Im Westen nichts Neues“. Einlass ist ab 18 Uhr. Die ersten 80 Eintrittskarten sind kostenfrei, ab der 81. Karte kostet der Eintritt fünf Euro.

Zum Kurkonzert am Samstag im Kurpark Friedrichroda erklingen Coversongs. Es spielt ab 15 Uhr das Duo Comeback.

Die Heimatkapelle Finsterbergen gibt am Sonntag ab 10.30 Uhr auf der Freilichtbühne Hüllrod in Finsterbergen ein Konzert.

Auf dem Heuberg will die Band Mad-Music am Sonntag ab 13.30 Uhr mit Livemusik die Zuhörer begeistern.

Die Kirche Cabarz wird 350 Jahre alt und die Theatergruppe der Kirchengemeinde Bad Tabarz probt und spielt seit 20 Jahren. Die Darsteller der Theatergruppe verbinden die Jubiläen mit drei Sketchen. Die führen sie am Freitag ab 19.30 Uhr in der Cabarzer Kirche auf. Alle Zuschauer seien anschließend zu Häppchen und Getränken eingeladen, teilt Christel Werner, Leiterin der Theatergruppe, mit.

Sieblebens Kirche feiert am Freitag Namenstag: St.-Helena-Fest. Es beginnt 17 Uhr mit einem musikalisch-besinnlichem Auftakt in der Kirche. Feier mit Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene, Livemusik und viel Zeit für Gespräche rings um die Kirche folgen. Ab 21 Uhr beschließt DJ „Mr. Electrixx“ den Abend in der Kirche. Alle Erlöse des Fests sollen der Sanierung des Kirchturms zugute kommen.

Der Sängerkranz Laucha veranstaltet am Sonntag im Tränksgrund in Mechterstädt ein Sängerfest mit befreundeten Chören. Die Frauensportgruppe „Stramme Wade“, der Faschingsverein und die „Grillbürger Laucha“ sorgen ab 12 Uhr fürs leibliche Wohl.

Im Mönchpark Siebleben richtet die Spohr-Kulturgesellschaft am Sonntag ihr Picknick-Konzert aus. 16 Uhr spielt das Spohr-Quartett mit Alexej Barchevitch und Diana Harutyunyan (Violinen), Fred Ullrich (Viola), Michael Hochreither (Violoncello) sowie Jens Goldhardt (Klavier). Alle Zutaten für ein Picknick können Besucher mitbringen. Es werden auch Getränke und Kuchen zum Kauf angeboten. Die Karte kostet 18 Euro, für Rentner und Mitglieder der Spohr-Gesellschaft 14 Euro. Kinder/Schüler bis 12 Jahre haben freien Eintritt.