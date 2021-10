In Landkreis Gotha wurden am Montag sechs weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.

Drei Patienten auf ITS

Gotha. Bei einem Inzidenzwert von 95,9 gilt im Landkreis Gotha weiter die Warnstufe 1. Drei Personen werden auf Intensivstationen der Kliniken behandelt.

Sechs Neuinfizierte mit dem Coronavirus vermeldete am Montag das Robert-Koch-Institut. Damit stieg die Gesamtzahl seit Pandemie-Ausbruch auf 9944 Personen. Davon sind im Landkreis Gotha 250 Personen an Covid-19 erkrankt, 30 weniger als am Sonntag. Neun Erkrankte werden stationär behandelt, darunter drei auf der Intensivstation.

Inzwischen sind 9442 Personen genesen, 36 mehr als am Vortag. Bislang an oder durch Corona verstorben sind 252 Personen. Es gilt die Warnstufe 1.