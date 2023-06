Drei Tage Freibadfest in Dachwig

Dachwig. Bademeister Jörg Rauschenberg verabschiedet sich in den Ruhestand. Gäste erwartet am Wochenende Freiluftkino, Schnuppertauchen, Livemusik und mehr.

Jörg Rauschenberg, der Schwimmmeister im Freibad Dachwig, geht nach 48 Arbeitsjahren in Rente. Unter anderem aus diesem Anlass gibt es am Freitag, Sonnabend und Sonntag einige besondere Angebote im Freibad an der Döllstädter Straße 3. Die Abschiedsparty für den Bademeister beginnt schon am Abend des Freitag, 16. Juni mit Kino auf der Großleinwand. Gezeigt wird der Film „Bohemian Rhapsody“ ab 21.30 Uhr. Einlass ist 20 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Am Samstag gibt ab 14 Uhr Spiele für Kinder und ein Schnuppertauchen mit „aqua-FUN“. Ab 19 Uhr spielt Andy Kunte aus Erfurt live. Der Dachwiger Kabarettist Ralf Bärwolf unterhält zwischendurch. Am Abend geht es dann ab 21 Uhr weiter mit „Vibration Syndicate“, eine Band aus Erfurt mit sechs Musikern, die Ska, Reggae, Boogie und Jazz spielt. Der Eintritt am Sonnabend ist frei, doch an allen drei Festtagen steht eine Spendenbox bereit. Es geht um den Bau eines neuen Kinderbeckens.

Am Sonntag wird dann ab 10 Uhr ein Kneipp-Tretbecken offiziell eingeweiht und es spielen die Thüringer Heimatmusikanten. Dann gilt wieder der normale Bad-Eintritt. Alle Veranstaltungen werden durch ein Lagerfeuer, Getränke und frisch Gegrilltes ergänzt.