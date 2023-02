Drei Termine im Kreis Gotha für Fragen zur Grundsteuer

Gotha. Finanzamt Gotha ermutigt säumige Erklärungspflichtige und bietet drei Beratungstage an

Nächste Woche will das Finanzamt Gotha an drei Terminen noch einmal Fragen zur Grundsteuer erklären. Vor Ablauf der Frist mit der Erstellung der Grundsteuererklärung habe es noch einen Ansturm gegeben, stellt Johannes Conrad, Leiter des Finanzamts Gotha fest. Allein an den letzten beiden Januartagen seien im Finanzamt Gotha 3330 Erklärungen zur Grundsteuer eingegangen. Das zeige, dass sich viele auf den letzten Metern erst mit dem Thema Grundsteuer beschäftigt haben. „Jetzt gilt es die Nachzügler zu erreichen, bevor das Finanzamt Strafen festsetzt“, so der Behördenleiter.

Im Finanzamt Gotha sind bis zum Fristende am 31. Januar 58.669 Feststellungserklärungen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform eingegangen. Das entspricht einer Erklärungseingangsquote von 74,5 Prozent. Rund 22.200 Grundsteuerwertbescheide und Grundsteuermessbetragsbescheide wurden bereits versendet. Das Finanzamt Gotha muss in insgesamt 78.719 Fällen die Grundsteuerwerte feststellen.

Beratungstermine: Dienstag, 7. Februar, 14 bis 16 Uhr, Rathaus Waltershausen; Mittwoch, 8. Februar, 14 bis 16 Uhr, Schloss Ehrenstein, Bürgersaal Ohrdruf; Donnerstag, 9. Februar, 14 bis 16 Uhr, Stadtbibliothek Gotha