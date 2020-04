Aus dem Landratsamt in der 18.-März-Straße in Gotha kommen die aktuellen Zahlen zu den Corona-Fällen.

Das Landratsamt gibt die Corona-Zahlen für Landkreis Gotha am 27. April bekannt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Tote mehr, vier Genesene mehr

Die Zahl der im Kreis durch den Sars-Cov2-Virus erkrankten Personen hat sich von Sonntag zu Montag laut Landratsamt von 134 auf 130 verringert. 23 Personen (zuvor 26) werden stationär behandelt, 60 Personen (am Vortag 53) sind genesen und 9 (am Vortag 6) Verstorbene sind zu beklagen. Die Gesamtzahl der auf Corona bisher positiv getesteten Personen beträgt analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes im Landkreis Gotha 199 (am Vortag 193).