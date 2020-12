Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Friedrichroda

Am Sonntag gerieten gegen 05.15 Uhr vier Personen am Klosterpark Reinhardsbrunn in Streit. Dabei soll ein 21-Jähriger zwei Männer im Alter von 23 und 26 Jahren sowie eine Frau im Alter von 26 Jahren mit einem Messer leicht verletzt haben.

Alle Personen waren erheblich alkoholisiert. Der Täter musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung der eingesetzten Beamten und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen für entsprechend geäußerte Parolen eingeleitet.