Aus dem Landratsamt in der 18.-März-Straße in Gotha kommen die aktuellen Zahlen zu den Corona-Fällen.

Drei weitere Genesene im Landkreis Gotha

Am 16. Juni 2020 sind im Landkreis Gotha noch 14 Personen an Covid19 erkrankt, teilt Andrea Jäschke für die Pressestelle der Verwaltung des Landkreises Gotha mit. Damit ist die Zahl der Erkrankten gegenüber dem 15. Juni um drei gesunken. Unverändert zwei Patienten werden stationär in den Krankenhäusern des Landkreises behandelt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen bleibt seit dem 28. Mai konstant bei 30. Die Gesamtzahl der Infizierten laut der Zählweise des Robert-Koch-Institutes ist ebenfalls seit Freitag, dem 12. Juni konstant bei 310 geblieben. 266 Patienten gelten inzwischen als genesen. Es gelten weiterhin die besonderen Hygieneregeln, die im Internet unter www.landkreis-gotha.de veröffentlich sind.