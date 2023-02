Dreimal täglich lachen

Fragen Sie Professor Schunk zu einer heiteren Therapie

Es ist Faschingszeit. Da wird naturgemäß kräftig gelacht. Aber auch Ärzte und Psychotherapeuten nutzen das Lachen als Therapie. Seit 1998 gibt es in Deutschland Lachclubs, 1995 hat der Arzt Matan Katarja in Indien erstmals Lach-Yoga vermittelt.

Während der Clubtherapie soll sich die getrübte Stimmung eines Menschen am besten in der Lachgemeinschaft aufhellen. In den Clubs soll man sich vom Alltag lösen und völlig entkrampfen.

Zwei Elemente bestimmen das herzhafte Lachen: die Bewegung und die Geräusche. Diese nutzt man, um lustige Bewegungen von Tieren, zum Beispiel Löwenlachen und Gorillalaufen, nachzuahmen und laut darüber zu lachen.

Oder jeder erzählt eine lustige, erlebte Geschichte, die er sich notiert hat, oder aber seinen Lieblingswitz.

Da bloßes Lachen ansteckt, braucht nur einer mit einer auffälligen „Lache“ zu beginnen, und alle machen mit.

Das lässt sich auch wissenschaftlich mit der Ausschüttung der Botenstoffe Serotonin und Dopamin sowie mit MRT-Aufnahmen des Gehirns beweisen.

Positive Wirkungen bestehen in besserer Sauerstoffversorgung von Hirn, Herz und Muskulatur, tieferer Atmung, Stressabbau, Schmerzausschaltung und Steigerung der Immunabwehr. Lachen schützt auch vor dem Altwerden.

Stets aber lächelt man sich bei jeder Bewegung an, um zu zeigen: Ich gehe heiter durch das Leben – eine Lebenseinstellung, die sich jeder wünscht, die aber die Verhältnisse oft nicht zulassen.

Auch in Einzelsitzungen kann man damit beginnen, über das Leben in heiterer Weise nachzudenken.

Lachen steigert das Wohlbefinden, es ist der Gesang der Seele. Vielleicht beginnen Sie mit dem Schmunzeln bei einer der lustigen Begebenheiten, die ich in aller Welt gefunden und in meinen Büchern aufgeschrieben habe.

Oder Sie gehen zum Karneval.