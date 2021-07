Jürgen von der Lippe zeigt in Gotha sein Bühnenprogramm „Voll fett".

Dresscode Hawaii-Hemd: Jürgen von der Lippe live in Gotha

Gotha. Jürgen von der Lippe sorgt am Dienstagabend noch einmal für Lacher im Gothaer Schlosshof.

Mit seinem Bühnenprogramm „Voll fett“ ist Comedy-Urgestein Jürgen von der Lippe am Montagabend im Hof von Schloss Friedenstein in Gotha aufgetreten. Die Verbundenheit mit dem für seinen Kleidungsstil bekannten Komiker trugen einige Besucher offen zur Schau und kamen im Hawaii-Hemd. Die Freiluftveranstaltung vor ausverkauften Rängen war die erste von zweien. Am Dienstagabend, 20. Juli, tritt von der Lippe noch einmal auf die Bühne im Schlosshof.