Drogenfahrten gestoppt - Scheinwerfer ausgebaut - Photovoltaikplatten gestohlen

Opel-Scheinwerfer ausgebaut

An einem in der Breitenbachstraße geparkten Opel wurden in der Zeit von Montag, 9. Dezember, 18 Uhr, bis Dienstag, 10. Dezember, 2.30 Uhr, beide LED-Frontscheinwerfer und beide Nebelscheinwerfer ausgebaut und gestohlen. Um an die Teile zu gelangen, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Motorhaube geöffnet. Der Wert der Teile beträgt etwa 1500 Euro.

Drogenfahrt gestoppt

Dienstagmorgen wurde eine VW-Fahrerin gegen 2.30 Uhr in der Bücheloher Straße in Gotha kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Für sie endete die Fahrt im Krankenhaus zur Blutentnahme und mit einer Anzeige.

Zu schnell und unter Drogen

Ein 31-jähriger Fiat-Fahrer wurde in der Nacht zu Dienstag gegen 3.30 Uhr in der Ohrdrufer Straße in Gotha bei einer Geschwindigkeitsmessungen bei erlaubten 50/km mit 78 km/h gemessen. Bei der Anhaltung wurde der Fahrer zusätzlich positiv auf Cannabis getestet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und Blut abgenommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Photovoltaikplatten entwendet

Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die im Zeitraum vom 21. November bis 9. Dezember beobachtet haben, wie Unbekannte acht Photovoltaikplatten von einem leerstehenden Gewerbeobjekt in der Steinstraße in Ohrdruf entwendet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Hinweisnummer 0308961/2019 entgegengenommen.