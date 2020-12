Druckmedienzentrum Gotha stellt verschiedene Kalender her

Die Mitarbeiter des Druckmedienzentrums Gotha (DMZ) geben Jahr für Jahr Ausblick auf das Kommende. Sie drucken Bildkalender aller Art, im Vierfarben-Offset- oder Digitaldruck. Tisch-, Wand- oder Bildkalender für Privatleute oder als Werbeartikel, etwa für den Windrad-Bauer Boreas. Mehr als 60 verschiedene Kalender sind es Jahr für Jahr, sagt Annett Creutzburg.

Der Nabu-Kreisverband Gotha macht seit zehn Jahren mit jeweils neuem Kalender auf den Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt aufmerksam. Die 800 Exemplare für 2021 zum Thema „Naturschutz vor der Haustür“ sind verkauft, berichtet Nabu-Kreisvorsitzender Ronald Bellstedt. „Nächstes Jahr müssen wir mehr drucken.“

Kultcharakter hat mittlerweile der Simson-Kalender der MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH mit Monat für Monat wechselnden Modellen aus der Suhler Moped-Schmiede, sagt Reinhard Gunkel. Ein Grund: Sie sind kombiniert mit kaum oder gar nicht bekleideten Frauen. Wegen der erotischen Fotos sei die Nachfrage danach ungebrochen. Im Laufe der Jahre sei die Ästhetik der Aufnahmen im Vergleich zu den Kalendern der Anfangsjahre, als sich Hobbymodels an S50 oder Schwalbe vor Hobby-Fotografen in Pose setzten, enorm gestiegen. Der Simson-Kalender 2021 ist ausverkauft. Auch die Bücher über Simson-Produkte von DMZ seien ein Renner. Das Schwalbe-Buch läuft extrem gut.

Freude an analogen Kalendern ist ungebrochen

Digital hergestellte Kalender, bei denen das Druckbild direkt von einem Computer in eine Druckmaschine übertragen wird, werden gerne für kleinere Auflagen etwa von Kommunen genutzt, sagt Annett Creutzburg, oder als eine Art kalendarisches Familienalbum. Meist handele es sich um 50 und 100 Exemplare. Auch die Löwen, die Erfurter Basketballer, lassen Jahresbegleiter im DMZ drucken. Obwohl die Jahresplanung immer mehr in digitalisierter Form erfolgt, ist die Freude an einem handfesten Kalender ungebrochen, stellt DMZ-Geschäftsführer Werner Creutzburg fest.

Ein weiteres Standbein bilde der Druck personalisierter Bücher, sagt sein Kompagnon Gunkel. Insbesondere Kinderbücher, in denen der Titelheld auf Wunsch den Namen eines Menschen aus dem eigenen Umfeld erhält, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. „Es gibt tausend Gründe, um Bücher zu drucken.“ Der personalisierte Buchdruck habe im zurückliegenden Jahr deutlich zugenommen. „Man spürt Corona, dass mehr Leute zu Hause sitzen und Bücher schreiben“, sagt Gunkel. Der Jahresumsatz in diesem Bereich habe sich gegenüber den Vorjahren verdreifacht und liege jetzt im sechsstelligen Bereich. An einem Tag gehen etwa 15 Bestellungen mit im Schnitt je 50 Büchern ein. In den Anfangsjahren nach der DMZ-Gründung mit drei, vier Mitarbeitern habe es viel mehr Aufträge für Vier-Farben-Offset-Druck gegeben, sagt Werner Creutzburg. Jetzt bestimmen die Kleinauflagen im Digitaldruck die Arbeit der nunmehr 30 Mitarbeiter.

Besondere Exemplare 2021

Extrem schwierig im Druck sei der Body-Painting-Kalender gewesen, wenn bemalte Körper mit Landschaft oder Wandbemalung ineinanderfließen. Da müsse ein homogener Farbton entstehen, erinnert sich Annett Creutzburg. Gut in Erinnerung ist ihr auch der Georg-Forster-Kalender der Forschungsbibliothek Gotha aus dem Vorjahr.

Bei den Kalendern 2021 stelle der von Dennis Schmelz ein Aushängeschild dar, sagt Werner Creutzburg. Schmelz, Weltreisender aus Erfurt, hat den im Eigenverlag mit dem DMZ kreiert und 1000 Stück drucken lassen. „Wir haben schon viele Reisekalender hergestellt, aber diese Fotos sind sehr außergewöhnlich“, sagt Reinhard Gunkel. Dafür spreche die Qualität der Aufnahmen und deren Vielfalt; Werner Creutzburg: „Das sind tolle Fotos. Es macht Freude, ein derartig schönes Produkt herzustellen und an die Wand zu hängen.“ Beide hängen immer Kalender aus der eigenen Produktion in ihrem Zuhause auf. Annett Creutzburg bevorzugt dabei ein hochformatiges Exemplar, weil es besser in die Wohnung passe.