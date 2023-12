Druckwelle erschüttert Gotha

Über Gotha soll es am Freitagabend eine Detonation gegeben haben. Bei der Suche am Boden sei bislang keine Ursache für die Explosion gefunden worden.

Am frühen Freitagabend hat eine Druckwelle Gotha erschüttert. Diese sei etwa in Siebleben zu spüren gewesen und soll auf dem Boxberg entstanden sein. Laut Aussage der Rettungsleitstelle soll es zwei Erschütterungen gegeben haben. Wie Gothas Feuerwehrchef Andreas Ritter sagt, könnte es sich um eine Detonation in der Luft gehandelt haben, vielleicht ausgelöst durch ein vorbeifliegendes Flugzeug. Es werde geprüft, was die Ursache gewesen sein könnte. Andere Quellen besagen, dass die Erschütterungen von Überschallflugzeugen ausgelöst worden sein könnten. Maschinen des Taktischen Luftwaffengeschwaders der Bundeswehr seien gestartet. Die Detonationen seien zwischen Coburg und Mühlhausen zu spüren gewesen. wifi