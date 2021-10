Bad Tabarz. Annemarie Johann-Wessel liest in Bad Tabarz aus ihrem Werk „Unter der Sonne, die nicht schien“, das die Kind-Landverschickung behandelt.

Zu einer Buchlesung in der neuen Bad Tabarzer Bibliothek lädt am Freitag, 15. Oktober, der ortsansässige Kneipp-Verein ein. In der Einrichtung am Theodor-Neubauer-Park wird um 18 Uhr Annemarie Johann-Wessel erwartet. Die Autorin liest aus ihrem Buch „Unter der Sonne, die nicht schien“.

In dem zeitgenössischen Werk beschreibt Annemarie Johann-Wessel ein dunkles Kapitel der Geschichte. In einem authentischen Bericht erzählt sie, was sie als Zehnjährige bei der Kinder-Landverschickung von 1943-1945 erlebte, als sie aus ihrer Heimatstadt Solingen nach Tabarz kam.