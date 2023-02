Durable-Mitarbeiter sammeln 6000 Euro für Gothaer Frauenhaus

Gotha. Das Frauenhaus wird die Summe unter anderem in smarten Brandschutz und einen besseren Internetzugriff investieren.

Das Gothaer Frauenhaus erhält eine Spende in Höhe von 6118,03 Euro. Die Spende wurde dem Verein „Für Frauen und Kinder in Not“ bei einer Pressekonferenz am Donnerstag im Gothaer Rathaus zuteil. Der Betrag ist Teil des Erlöses eines internen Weihnachtsverkaufs für Mitarbeiter der Firma Durable. Insgesamt waren mehr als 12.000 Euro zusammengekommen. Alle Einnahmen des Weihnachtsverkaufes werden an gemeinnützige Zwecke gespendet. Durable ist Hersteller für Bürobedarf mit Standort im Gewerbegebiet Gotha-Süd.

Geld für Instandhaltung des Frauenhauses nötig

Wie in der Konferenz angekündigt, werde man die Spende vor allem für die Verstärkung der Sicherheit im Frauenhaus verwenden. So wolle man in eine smarte Rauchmelder-Anlage investieren, welche bei Auslösung des Alarms umgehend die Mitarbeiter informiert. Ebenso stehe die Modernisierung im Vordergrund. Mit dem Ausbau des Wlan-Netzwerkes werde man den Internetzugriff – für die Frauen und die Mitarbeiter – erleichtern und zusätzlich sicherer gestalten.

Da das Frauenhaus seit der Gründung 1992 ständig aktiv ist, werden die restlichen Spendengelder für die Instandhaltung von Haus und Garten benötigt. Die Zunahme von häuslicher Gewalt während der Coronapandemie habe den höheren Bedarf nach Schutz im Frauenhaus zur Folge gehabt. Zusätzliche Hilfe und Unterstützung sei sehr willkommen. Die Firma Durable liefere diese. Die Hauptunterstützer des Vereins seien aber der Landkreis und die Stadt Gotha und der Freistaat Thüringen. Diese Unterstützer würden den Erhalt des Frauenhauses und die wichtige Arbeit der Helferinnen vor Ort gewährleisten.