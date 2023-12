Durch Gothas Gartenstraße rollt wieder der Verkehr

Rolf Rödiger räumt in der Gartenstraße Gotha mit Kollegen der Signal- und Beleuchtungstechnik Erfurt die große Ampel und Absperrungen weg. Wegen und während der Bauarbeiten war der Verkehr auf eine Fahrbahn in beiden Richtung gelenkt worden.

Gotha Die Stadtwerke Gotha erneuern die Fernwärmeleitung. Das Nadelöhr in der Gartenstraße und die undichten Rohre sind beseitigt.

Im Gothaer Straßennetz gibt es ein Nadelöhr weniger. Am Donnerstag ist die Baustelle in der Gartenstraße geräumt worden. Der Verkehr rollt wieder auf beiden Fahrbahnen rechts und links der Straßenbahngleise.

Ursprünglich sollten die Arbeiten Anfang November abgeschlossen sein. Sie hatten sich verzögert. Zuletzt wegen der Erneuerung der Oberfläche. Der Rohrleitungsbau sei vor mehreren Wochen abgeschlossen worden, sagt Ferdinand von Stryk, Bereichsleiter Fernwärme bei den Stadtwerken Gotha. Nun könne der Verkehr wieder ungehindert in der Gartenstraße rollen. Lediglich Stadtbusse müssen noch die Umleitung nehmen. Spätestens ab Montag, 11. Dezember, könnten sie auf der gewohnten Strecke fahren. Darauf weist Stadtpressereferent Maik Märtin hin.

Die provisorische Bitumen-Decke, die am Arnoldiplatz über das Pflaster gezogen worden war, werde in den kommenden Tagen zurückgebaut, kündigt Ferdinand von Stryk an.

Stadtwerke Gotha verbauen rund 1,2 Millionen Euro

Die Bauarbeiten waren nötig geworden, weil die rund 30 Jahren alten Rohre quer unter der Gartenstraße nicht mehr dicht waren. Sie hatten so viel Wasser verloren, dass es bereits in der Ummantelung bis an die Oberfläche ausgetreten war. Die Havarie war im März aufgetreten. Im April hatten Planungen begonnen. Normalweise brauche man mehr als nur ein paar Monate für so ein Großprojekt, machte Ferdinand von Stryk das enge Zeitfenster der Baumaßnahme deutlich. Insgesamt verbauten die Stadtwerke hier 1,2 Millionen Euro.

Begonnen hatte die Baustelle im Sommer in der Remstädter Straße, wo die Hauptleitung vom Heizkraftwerk in der Breiten Gasse und von Gotha-West liegt. Eine Grube wurde ausgehoben und abgesichert. Dann verpresste Spezialtechnik ab Mitte August zwei Stahlrohre mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern unter der Gartenstraße. Das bei laufendem Verkehr. Alternativ hätte die Straße samt der Trasse für die Straßenbahn aufgebaggert werden müssen. Nach nur zweieinhalb Wochen erreichten die Stahlrohre ihr Ziel an der gegenüberliegenden Seite. Sie dienen als Schutzmantel für die Fernwärmeleitungen.

Zugleich wurden Leerrohre eingezogen. Falls künftig andere Leitungen verlegt werden sollten, bräuchte das Verfahren nicht wiederholt werden. Eigentlich hätte die Versorgung mit Wärme unterbrochen werden müssen. Die Stadtwerke fanden jedoch eine Lösung, dies zu verhindern. So wurde die Leitung in der Bohnstedtstraße für die Versorgung des Innenstadtbereichs mitgenutzt.