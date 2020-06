Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dutzende Temposünder -Entlaufene Schafe suchen ihren Besitzer

Weit über hundert Temposünder

Montag führte die Landespolizeii Gotha tagsüber Geschwindigkeitsmessungen in der Thöreyer Straße in Arnstadt, auf der L 3007 in Kälberfeld, auf der Eisenacher Straße in Trügleben und in der Sophien- und Katharinenstraße in Eisenach durch.

In Arnstadt war der schnellste Fahrer mit 90 bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Mehr als 70 Überschreitungen wurden hier festgestellt. In Kälberfeld wurde der Schnellste mit 80 km/h gemessen, bei erlaubten 50 km/h. In Trügleben wurde ein Fahrer mit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt. Und in Eisenach war der Schnellste mit 58 bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Hier fuhr annähernd jeder vierte Fahrer, der die Kontrollstelle in der Katharinenstraße passierte, zu schnell. Die Beamten stellten dort 61 Überschreitungen fest.

Insgesamt passierten gestern über 3.500 Fahrzeuge die Messstellen. Allen oben genannten Spitzenreitern droht ein Fahrverbot und ein Bußgeldverfahren.

Entlaufene Schafe suchen ihren Besitzer

Bereits Sonntagmittag wurde die Bundespolizei vom Triebfahrzeugführer einer Regionalbahn über Schafe im Gleis informiert. Der Vorfall ereignete sich auf der Strecke von Gotha nach Leinefelde, nahe des Haltepunktes Ballstädt. Die Beamten informierten das Veterinäramt. Trotz Marken im Ohr sind die Schafe bislang keinem Eigentümer zu zuordnen. Ein Bauer hatte die herrenlosen Schafe schon am Tag vorher in der Nähe seines Grundstückes grasen sehen. Durch diesen wurden sie mittlerweile in Obhut genommen. Sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Schafe sowie Hinweise zum Eigentümer nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Spanplatten-Diebe gestört

Ein 20-Jähriger versuchte in der vergangenen Nacht auf einer Brückenbaustelle am Gothaer Hauptmarkt eine Spanplatte, die an einer handelsüblichen Euro-Paletten angenagelt war, abzumontieren. Ein 14-jähriger Junge begleitete den Mann. Wahrscheinlich wurde der 20-Jährige bei der Tat gestört und verließ den Tatort. Durch Zeugenhinweise konnte der Täter ermittelt werden. Was er mit der Spanplatte vorhatte, wird aktuell geprüft. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.