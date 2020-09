In Waltershausen wurde wieder eine Frau Opfer von unbekannten Tätern, die es auf ihre EC-Karte abgesehen hatten (Symbolbild).

EC-Karten-Diebstahl in Waltershausen: Täter heben mehrere tausend Euro ab

Unbekannte haben eine 65-Jährige am 21. August um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter im Vorfeld den PIN der EC-Karte der Frau an einer Supermarktkasse in Waltershausen ausgespäht.

Die Frau sei nach Hause gefahren und vor ihrer Haustür von einem Täter angesprochen worden. Er habe sich nach dem Weg erkundigt. Indess habe ein weiterer Täter das Ablenkungsmanöver genutzt, um die EC-Karte aus der Handtasche der 65-Jährigen zu stehlen.

Zunächst habe die Frau den Diebstahl nicht bemerkt, da nur ihre EC-Karte gestohlen worden war. Die Täter hatten währenddessen an verschiedenen Geldautomaten und in Supermärkten in Gotha und Eisenach mehrere tausend Euro abgehoben.

Die 65-Jährige meldete den Fall der Polizei.

Bundesweites Problem

Nicht nur in Thüringen, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus ereignen sich derzeit ähnliche Fälle. Die Polizei rät, mehr auf seine Umwelt zu achten und kein Geld abzuheben, wenn man sich beobachtet fühlt. Zusätzlich sollte der PIN immer verdeckt eingegeben sowie PIN und EC-Karte niemals am gleichen Ort aufbewahrt werden.

Die Festlegung eines Maximalbetrags für Kontoabhebungen bei der Bank kann zusätzlich vor der Betrugsmasche schützen.

