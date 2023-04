Ehrenamtliche aus dem Kreis Gotha pauken für die Juleica

Herrenhof. 27 Personen aus dem Kreis Gotha ließen sich in Herrenhof zu Jugendgruppenleitern ausbilden. Ehrenamtliche von Feuerwehren, dem Jugendweiheverein und viele weitere waren dabei.

Die Juleica ist der bundesweit einheitliche Ausweis für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit. Um ihn zu bekommen, ließen sich zuletzt 27 Personen im Kreis Gotha zum Jugendgruppenleiter und -leiterin ausbilden. An drei Wochenenden fanden die Schulungen in den Räumen der Feuerwehr in Herrenhof statt.

Die Teilnehmenden setzten sich aus Ehrenamtlichen der Feuerwehren, etwa aus Herrenhof und Hörselgau, Ehrenamtlichen des Mehrgenerationshauses, vom Verein Jugendweihe, Ehrenamtlichen der Jugendarbeit der Stadt Gotha und der Stadt Ohrdruf und anderen Ehrenamtlichen zusammen, berichtet Petra Grensemann, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings. Dank der finanziellen Förderung des Landesjugendringes Thüringen konnte die Schulung kostenfrei angeboten werden. „Ohne das Engagement der Jugendleiter aus den verschiedenen Vereinen und Jugendeinrichtungen wäre unsere Gesellschaft um einiges ärmer“, so Grensemann.

Die Motivationen zur Teilnahme an der Schulung seien unterschiedlich gewesen. Sie wollen Didaktik und Methodik der Jugendarbeit verstehen, aber auch wissen, welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung sie haben. Auch welche Recht man als Betreuer hat, war den Teilnehmenden wichtig.