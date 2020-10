Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt zeichnet die 19-jährige Franziska Platz als eine seiner besten Auszubildenden 2020 aus. Platz lässt sich im Gothaer Kaufhaus Moses zur Einzelhandelskauffrau ausbilden und hofft mit Ehrung auf die Unterstützung bei einem Studium, das sie an ihre Lehre anschließen zu möchte.

Die Auszeichnung sei keine geringe Leistung, wenn man an die vielen Lehrstellen im Einzelhandel für Verkäuferinnen und Verkäufer denkt, heißt es von ihrem Arbeitgeber in Gotha. Am 9. November ist Franziska Platz zur Bestenehrung nach Erfurt eingeladen worden, die coronabedingt im kleinen Rahmen stattfindet.

Mit der Auszeichnung durch die IHK ist die Möglichkeit verbunden, ein Stipendium für ein duales Studium zu gewinnen. Als Preisträgerin nimmt Platz an der Verlosung im Dezember teil. Dann will sie Handelsfachwirtin werden und im Idealfall selbst ein Unternehmen leiten. Moses-Geschäftsführer Robert Luhn begleitet diese Entwicklung mit großer Freude. „Wir brauchen im Einzelhandel motivierte Menschen, denn wenn wir von Einkaufserlebnis sprechen, dann gelingt das nur mit fachkundigen Verkäuferinnen und Verkäufern. Die Auszeichnung der IHK ist eine verdiente Ehrung für Frau Platz.“