Ein Abend mit Stumphi und Tochter

Eng ging‘s diesmal zu im Cranach-Saal, denn etwa 250 Gäste waren in Erwartung eines köstlichen kulinarisch-menschlichen Sechs-Gang-Menüs gekommen. Die beiden verlockenden Hauptgänge: Wolfgang Stumph (73) und seine Tochter Stephanie (35).

Auf einem großen Bühnenbildschirm laufen Ausschnitte aus dem legendären Filmklassiker „Go Trabi go“: Noch einmal kann man Stumphs Schussfahrt mit den drei jungen italienischen Models erleben – ohne Double. Stumph weiß, wo man welchen Hebel betätigen muss, um etwa den linken oder rechten Kotflügel abzuwerfen ...

Dann liest der Stargast einige Geschichten. In den „Leiden des jungen W(eihnachtsbaums)“ von „Eulenspiegel“-Autor Jochen Petersdorf wird der Baum nach dem „Fest der Liebe“ lieblos aus dem Fenster geworfen. In „Klomann Richard“, einer selbst geschriebenen Geschichte, erfindet der Pächter der Bundestagstoilette sein eigenes Konjunkturpaket, die Abkackprämie, und gibt Einblick in sein Berufsethos: „Die Brille geputzt, die Kacheln poliert – das Auge pullert mit.“ In einer weiteren Stumph-Geschichte gibt der Weihnachtsbaum Gottlieb (philosophiegeschichtlich passend eine Fichte) seine Lebenserfahrungen weiter, etwa die: Kunststoffbäume haben einen anderen Körpergeruch.

Stumph ist eben Kabarettist, das kann und will er nicht leugnen: „Ich behalte meinen Stil, bleibe mir treu, suche mir meine Arbeiten selber aus. Ich will meine Vielseitigkeit behalten.“ Immer er selbst bleiben. Genau das macht wohl seine Beliebtheit aus: Die Menschen sehen nicht zu ihm auf, sondern klopfen Stumphi lieber auf die Schulter.

Als später Olaf Seibicke die Schauspielerin, Tänzerin und Moderatorin Stephanie Stumph interviewt – sagen wir besser: gemütlich mit ihr plaudert –, lodert auf dem Maxibildschirm das Kaminfeuer. In die Schauspielerei, sagt sie, sei sie „reingewachsen“ – im Alter von neun Jahren hat sie das erste Mal gedreht, immer in den Ferien. 50 Folgen lang war sie die Tochter Christiane des Kommissars Stubbe; 27 Film- und sechs Theaterrollen verzeichnet Wikipedia bereits.

Obwohl bereits als Schauspielerin etabliert, studierte sie und wurde Diplomschauspielerin. Und „Riverboat“-Moderatorin. „Eigentlich wollte ich absagen, aber die haben mich so eingelullt, dass ich zugesagt habe.“ Leider sei dort Kreativität nicht eben erwünscht: „Da gibt es ein Drehbuch. Eigentlich hätte ich lieber ganz normale Gespräche geführt. Trotzdem – es war eine Supererfahrung.“ Auch das kann Stephanie Stumph: Schlagertexte schreiben und in Musik setzen. Helene Fischers „Herzbeben“ stammt von ihr. „Ich wusste gar nicht, dass ich das kann“, wundert sie sich. Inzwischen schreibt sie nur noch Texte und überlässt das Musikalische einem Team, das sie dafür angeheuert hat.

Auch gesungen hat sie in Helene Fischers Show. „Und hast du es genossen, mit ihr zusammen auf der Bühne zu stehen?“, fragt Seibicke. – „Nein“, entgegnet sie ehrlich, ich war viel zu angespannt – und froh, als es vorbei war.“ Noch etwas möchte er wissen: Würde sie, eine attraktive Frau, gern im „Playboy“ posieren? Dreimal, antwortet sie, habe man ihr ein solches Angebot gemacht, jedes Mal das Honorar verdoppelt, aber: „Ich muss das nicht haben.“ Wie wolle sie denn gern gesehen werden?, hakt er nach. – „Respektvoll.“

Zum Schluss bittet er beide, Vater und Tochter, auf die Bühne. „Ich habe große Achtung vor ihrem Mut, eine Sache anzupacken“, versichert Wolfgang Stumph. Und die Tochter: „Meine Familie ist für mich das Allerwichtigste.“ Gerade erst haben ihre Eltern goldene Hochzeit gefeiert. Der Kabarettist kann‘s nicht lassen, augenzwinkernd ein Bonmot zum Besten zu geben: „Liebe ist das Licht des Lebens. Und die Ehe ist die Stromrechnung.“