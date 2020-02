Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Bild der Zerstörung in Friedrichroda

Das Hotel Gerth liegt in Trümmern. Von der Bäckerei Wohlfahrt in der Lindenstraße ist nur noch ein Schutthaufen übrig. In der Bahnhofstraße reiht sich ein zerstörtes Haus ans nächste. So sah es in Friedrichroda nach dem Bombenangriff der achten US-Luftflotte am 6. Februar 1945 aus.

Dokumentation der Zerstörung

Welches Ausmaß die Zerstörung hatte, lässt diese Woche eine Ausstellung in der Awo-Seniorenresidenz, Lindenstraße 26, erahnen. Altbürgermeister Klaus Henniges und Bernd Frank vom Heimat- und Geschichtsverein Friedrichroda haben sie anlässlich des 75. Jahrestages zusammengestellt.

Fotos eines unbekannten Fotografen, der die Folgen des Bombenhagels festgehalten hat, bilden die Grundlage, sagt Henniges, stellvertretender Vorsitzender des Geschichtsvereins, den Vorsitz hat jetzt Frank inne. Die Ausstellung über den Schrecken, der die Friedrichrodaer in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges ereilt hatte, liegt beiden am Herzen.

Bilder der Zerstörung für Zeitzeugen gegenwärtig

Henniges hat den Bombenangriff als Fünfjähriger mit seiner Mutter und zwei Brüdern im Luftschutzkeller eines Hauses in der Tabarzer Straße überlebt. Die Bilder der Zerstörung sind ihm bis heute gegenwärtig, etwa wie Frauen das Dach des Hotels Wagener abgenommen hatten, um weiteren Schaden zu verhindern.

Doch am 7. und 8. April 1945 flog nach Beschuss der Amerikaner auch noch das Kurhaus in Friedrichroda in die Luft. Weitere 40 Menschen kamen dabei um. Sie wurden wie die Bombenopfer unter großer Anteilnahme der Bevölkerung bestattet. Auch davon zeigt die Ausstellung Fotos.

Erinnerung darf nicht verblassen

Namenslisten erinnern an die 135 Frauen, Männer, Kinder, die beim Bombenabwurf auf Friedrichroda starben. 90 Sprengbomben waren in der Innenstadt detoniert, 60 weitere auf dem Feld in der Umgebung.

Henniges wünscht sich, dass alle fünf Jahre zum „runden Gedenktag“ eine Ausstellung über die letzten Kriegstage in Friedrichroda gezeigt wird, damit die Erinnerung daran nicht verblasst.

Die Ausstellung ist bis einschließlich Samstag, 15. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Lindenstraße 26 in Friedrichroda zu sehen.